Kars’ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

İHA

Kars’ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Kars’ta “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri kenttin belirli notalarında Kontrollü Normalleşme Dönemi “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ulaşım araçlarına yönelik denetim yaparak sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.
Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde yapılması gerekenleri anlattı. Sürücü ve yolculardan Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen konularını uymalarını istedi.
Yapılan denetimlerde, maskesi olmayan veya maskesi kullanılmayacak düzeyde olan vatandaşlar maske verildi. Sürücülere fazla yolcu almamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Müdürü Kızılok, dereceye giren öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Kızılok, dereceye giren ...
Tandırda kazın tadı bir başka
YEREL HABERLER Tandırda kazın tadı bir başka
Sarıkamış'ta jandarma kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta jandarma kadınlara karanfil dağıttı
Kars’ta av sezonu sona erdi
YEREL HABERLER Kars’ta av sezonu sona erdi
Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret
YEREL HABERLER Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret
Kars’ta Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta Kadınlar Günü etkinliği
Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı
Ablasını gelin eden halasından istediği Ayten'le 54 yıldır evli
YEREL HABERLER Ablasını gelin eden halasından istediği Ayten'le 54 ...
Kars yeniden kara teslim oldu
YEREL HABERLER Kars yeniden kara teslim oldu
Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
Kars’ta polisten “Dinamik Denetim Modeli" denetim!
YEREL HABERLER Kars’ta polisten “Dinamik Denetim Modeli" denetim!