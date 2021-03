KATSO Başkanı Alibeyoğlu müjdeyi verdi Kars yeni okuluna kavuşuyor

Kars’ta TOBB’un destekleriyle 24 derslikli okul yapılacak.

Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ve Kars Ticaret Borsası (KARSTB)’nın girişimleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteğiyle Kars’a 24 derslikli yeni ve prestijli bir okul yapılacağının ve yapılacak olan okul için gerekli sözleşme ve protokollerin imzalandığının müjdesini verdi.

Başkan Alibeyoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her zaman ve her alanda ülkemize katkı sağlamayı ve ülkemize hizmet etmeği kendisine ilke edinmiş bir kuruluş olduğunu söyledi.

Alibeyoğlu, “TOBB sadece ticari alanda değil eğitim alanında da önemli misyonları üstlenmiş, ülkemize önemli yatırımlar kazandırmış bir kuruluştur. Şu an Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan TOBB ETÜ Üniversitesi de TOBB’un eğitime vermiş olduğu önemi gösteren en önemli kanıtlardan bir tanesidir. TOBB’un eğitime vermiş olduğu destek ve katkılar dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kars iline de okul yapılması hususlarında görüşmelerimiz oldu. Değerli Başkanımız Hisarcıklıoğlu talebimizi geri çevirmedi ve İlimize de 24 Derslikli okul yapılması yönünde talimatlarını verdi. Ayrıca, ilimize okul yapılması konusunda Valimiz Türker Öksüz ile de görüşmeler gerçekleşti. Valimiz ile yapılan görüşmelerimizde son derece olumlu geçti ve ilimize yapılması planlanan 24 derslikli okulun Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi 336 Ada 40 ve 44 numaralı parsellere inşa edilmesi yönünde karar kılındı” dedi.

Toplamda 6 bin 350 metrekare kapalı alana sahip olacak 24 derslikli okulun, geleceğin teminatı olan çocuklara ve Kars hayırlı olması temennisinde bulunan Alibeyoğlu, “Bu yatırımın Kars’a kazandırılmasına vesile olan başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimine, 65. Dönen UDHB Bakanımız ve Kars milletvekilimiz. Ahmet Arslan’a, Milletvekilimiz Yunus Kılıç’a, Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Türker Öksüz’e, Ticaret Borsası Başkanımız Metin Durmuş’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Acay’a, Odamızın yönetim kurulu ve meclis üyelerine ve emeği geçen herkese şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

