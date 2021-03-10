Kars’ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

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Kars’ta “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” kapsamında polis uygulama yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” kapsamında park, metruk bina, internet kafe, restoran, kıraathane yerler denetlendi.

Yapılan denetimlerde vatandaşlar uyuşturucu maddeler karşı bilgilendirildi. Polis özellikle parklarda bulunan gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini belirterek nasihatlerde bulundu.

Kars’ta İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde metruk binalarda kontrol edildi. Polisin bu tür denetimlerinin süreceği bildirildi.

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