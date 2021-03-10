Kars’ta BAL Ligi heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmalarının Nisan ayında oynanacağı kararının alınmasının ardından Karslıları BAL Ligi heyecanı sardı.

TFF tarafından 1718 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılması kararının alınmasının ardından gözler Kars’ı temsil edecek 2 takıma çevrildi.

20202021 sezonunda Kars’ı temsil edecek olan Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimleri teknik heyet ve sporcu transferlerini tamamlamak için harekete geçti.

BAL Ligi öncesinde hazırlıklarını hızlandıran her iki takım yetkililerden destek beklerken, TFF ise BAL Ligi ile ilgili alınan kararı resmi internet sayfasından duyurusunu yaptı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yer alan BAL Ligi açıklaması şöyle: “Covid19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamamıştı.

Gelinen süreçte Türkiye Futbol Federasyonu, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 20202021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi.

Covid19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak.

20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.

Müsabakalar 1718 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılacak. Grupların oluşumu ve 20202021 sezonu ayrıntılı BAL Statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak.”

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