Dondurucu soğukta, yarı açık ahır sistemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dondurucu soğukta, yarı açık ahır sistemi

DHA

Dondurucu soğukta, yarı açık ahır sistemi


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ın Akyaya ilçesinin Cebeci köyünde, Yücel Ulu'nun hayata geçirdiği yarı açık ahır sistemi, hayvanların et ve süt verimini artırdı. Buzağılar bile kışın bu sistemde büyümeye başladı.
Çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan Yücel Ulu, kapalı ahır sistemiyle yürüttüğü hayvancılıkta tırnak ve meme hastalıklarıyla çok uğraştığı için yeni arayışa girdi. Ulu, yaptığı incelemelerde, hayvanın serin ortamda kalmasının, et ve süt verimine olumlu katkı sunduğunu gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 2017'de müracaat edip, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu´ndan (TKDK) aldığı destekle yüzde 50 kapalı ahır sistemi yapan Ulu, köy çıkışında kendisine ait arazide 7 dekar alanı kapatarak, 1 büyükbaş ile başlattığı hayvancılığı geliştirdi.
Şu an 40 büyükbaşının bulunduğunu ancak sürekli alım satım yaptığını belirten Yücel Ulu, "Büyükbaşlar gün içinde hava koşulları ne olursa olsun yarı açık ahırda kalıyor. İstedikleri gibi gezip, dinlenip, karınları acıktığında ise yarı açık ahıra giriyor ve yem tüketiyorlar. Yemler önlerinde sürekli bulunduruluyor, hayvan ise istediği her an yem bulabiliyor. Burada hayvanların meme uçları dezenfekte ediliyor, kaşınma makinesinde keyifleniyor, etrafta da gezip dolaşabiliyorlar. Hayvanlarda tırnak ve meme hastalıkları gibi paraziter hastalıkların bulamaması için 7 dekarlık alandan dışarı çıkarılmıyorlar" diye konuştu.  
5 MEMELİ İNEK
Şebeke suyunun da bulunduğu alanda sürekli akan sudan yararlanan hayvanlar, irilikleri, canlı tüyleri ve dolgun memeleriyle de dikkat çekiyor. Yarı açık ahırda şu an 33 inek bulunuyor. İneklerden 1'inin ise 5 memesi bulunuyor. Nadir rastlanılan 5 memeli ineğin bütün memelerinden süt sağılıyor. Simental ırkı hayvancılığı 1997'den bu yana yaptığını kaydeden Ulu, "Yaz kış hayvanlar bu ahırda kalıyor. Kışın soğuk ve karlı havalarda bile içeri almıyoruz. Hayvanları meraya çıkarmam. Kendi çiftliğimde baktığım için tırnak sorunu yaşamıyoruz, meme hastalıklarıyla da karşılaşmıyoruz. Kapalı ahırda 6 ay kalan hayvanlar meme hastalıklarına yakalanır. Yarı açık ahırda bunlar olmuyor. Hayvanlar saat 08.00´de yarı açık ahıra geliyor, saat 17.00´ye kadar burada yiyorlar sonra kapalı ahıra alıyoruz. Orada dinlenip, sağılıp, yattıktan sonra sabah yine erkenden yarı açık ahıra geliyorlar. Hava eksi 30´ları bile gördüğünde hayvanları içeri almadık. Kar yağsa da hava soğuk olsa da bu şekilde bakıp büyütmeyi sürdürüyoruz" dedi.
Bölgedeki besicilere önerilerde bulunan Yücel Ulu, "Bu kapalı ahırları havalı yapsınlar. Bir ahır ne kadar havalı olursa hayvan o kadar mutlu olur. Böylelikle hayvan yediğinden daha iyi faydalanır. Bilhassa dış parazitler kapalı ahırlarda çok oluyor. Onun için ahırlarını havalı tutsunlar ve ellerinden geldiği kadar serin yapsınlar. Hayvanlarımız bu bölgenin iklim şartlarına alıştıkları için zarar görmüyor. Hayvanın önünde sürekli yem olduğu zaman ve bu yemin içinde yeterli protein enerjisi olduğu zaman soğukta hayvanların metabolizması daha hızlı çalışmakta. Sürekli de yem tükettiği için hayvan kolay kolay üşümüyor. Yeter ki hayvan yemliğe geldiği zaman önünde yem bulsun. Böylelikle verimi de yükselir çünkü hayvan ne kadar yem tüketirse bu onun verimine yansır. Biz açık sisteme geçtiğimiz zaman karımız arttı. Neden arttı? Bizim bölgede 'kaba ot' dediğimiz ot olayı biraz zor olur çünkü hayvan bu kaba otu zayi ediyor. Şimdi bu açık sistemde yem karmamızda var ve hayvan hiç zayiat çıkarmıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-11 09:34:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda nasıl cirit oynanacağını gösterdiler
YEREL HABERLER Karda nasıl cirit oynanacağını gösterdiler
BBP Kars İl Başkanlığı’na Sadık Arığ getirildi
YEREL HABERLER BBP Kars İl Başkanlığı’na Sadık Arığ getirildi
Kars’ta uyuşturucu tacirleri yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta uyuşturucu tacirleri yakalandı
Kars’ta BAL Ligi heyecanı
YEREL HABERLER Kars’ta BAL Ligi heyecanı
Kars’ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı
Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek
YEREL HABERLER Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine ...
Kars’ta tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar Özel İdare ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı Mahsur ...
Selim’de içme suyu ücretinde indirime gidildi
YEREL HABERLER Selim’de içme suyu ücretinde indirime gidildi
Başkan Aydın güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Aydın güven tazeledi
KATSO Başkanı Alibeyoğlu müjdeyi verdi Kars yeni okuluna kavuşuyor
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu müjdeyi verdi Kars yeni ...
Kars’ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Kars’ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
Milli Eğitim Müdürü Kızılok, dereceye giren öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Kızılok, dereceye giren ...
Tandırda kazın tadı bir başka
YEREL HABERLER Tandırda kazın tadı bir başka