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Kars’ta kış hüküm sürüyor Kars'ta “Mart kapıdan baktırıyor, kazma kürek yaktırıyor”

İHA

Kars’ta kış hüküm sürüyor Kars'ta “Mart kapıdan baktırıyor, kazma kürek yaktırıyor”

Kars'ta birkaç gündür etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürürken, Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimini de bir kez daha doğruladı.
Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars’ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı 3 derece oldu. Kars’ta aralıklı kar yağışı devam ederken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu görüldü.
"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır"
Kars'ta kışın Haziran'a kadar süreceğini ifade eden Çetin Saltaş, "Mart'tayız ama halen kışımız devam ediyor. Eskilerin ata sözü gibi, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' Kars burası Haziran'a kadar kışımız olabilir" dedi.
“Kar kürümeye devam”
Öte yandan, kar yağışıyla birlikte belediye karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor. Belediye ekipleri gece sabaha kadar yağan karın ardından kaldırımlarım karını küremeye başladı. Belediye ekipleri yanlarından ayırmadıkları küreklerle kaldırımlarım karını temizledi. Kars’ta baharda kar kürüme devam ediyor.
“Meteoroloji uyarmıştı”
4 ilde kar yapışının etkili olacağından dolayı Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de uyarıda bulunmuştu. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, başta Kars olmak üzere Erzincan’ın yüksek kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli (1020 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (2040 cm) olması beklendiğine dikkat çekilmişti. Kars’ta yağışının hafta sonun kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri ise sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Trafik ekipleri, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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