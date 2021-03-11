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271 yıllık tabya havadan görüntülendi Karadağ Tabya bakımsızlıktan yıkılıyor

İHA

Kars'ta 46 tabyadan birisi olan, üzerinde bulunan dinleme borusuyla halk arasında 'Borazanlı Tabya' olarak bilinen Karadağ Tabya, ilk kez havadan görüntülendi.

271 yıllık tabya havadan görüntülendi Karadağ Tabya bakımsızlıktan yıkılıyor

Kars’ta 46 tabyadan birisi olan, üzerinde bulunan dinleme borusuyla halk arasında ‘Borazanlı Tabya’ olarak bilinen Karadağ Tabya, ilk kez havadan görüntülendi.
OsmanlıRus savaşı başta olmak üzere çok sayıda savaşta yıkılmayan 271 yıllık 'borazanlı tabya', zamana yenik düştü. Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten tabya Kars'ın savunmasında kullanıldı ancak son durumu içler acısı tabyanın birçok bölümü yıkılırken, demir aksamları ise kesilerek götürülmüş vaziyette bulunuyor.
Kars’ın en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi’nin kuş bakışı görüldüğü tabya, yaz aylarında çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.
Kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tabyanın kısa sürede koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerekiyor.
Tabyanın adeta talan edildiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars son günlerde özellikle turizm açısından önemli bir ivme kazandı. Kars’ta bu tabya ile beraber yaklaşık 46 tabya var. Bu tabya en önemli olanlardan bir tanesi. Borazanlı tabya olarak halk arasında bilinen Karadağ tabya, şu anda içler acısı bir durumda, her tarafı sökülmüş, demirleri kesilmiş, hatta yukarıdaki dinleme borazanlarından bir tanesi sökülerek götürülmüş. Buraların bir an evvel toparlanarak turizme kazandırılması lazım” dedi.
Kars Merkez Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan bir tanesi olan Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan tabya, adeta can çekişiyor.
Karadağ Tabya’nın bir an evvel restorasyonu yapılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yıkılmaya yüz tutan 271 yıllık tabya havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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