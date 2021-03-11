Kars’ta 19 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar ve tipiden Merkez’de 3, Digor’da 4, Sarıkamış’ta 10 ve Selim’de 2 olmak üzere toplam19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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