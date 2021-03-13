Şampiyon yarış atı 'Kelebek'e pastalı doğum günü



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinin Iğdır köyünde, 7 yaşından bu yana at biniciliği ve yetiştiriciliği yapan Dursun Koç (76), yarışların şampiyonu 'Kelebek' isimli atının 3'üncü yaşını kutladı. Ailenin hep birlikte "İyi ki doğdun 'Kelebek'" demesinden sonra Dursun Koç'un oğlu Nihat Koç, doğum günü pastasını keserek, ata yedirdi. Dursun Koç ise 'Kelebek'in çok sayıda yarış kazandığını ve bu doğum günü kutlamasını hak ettiğini söyledi.

Kars'ın tanınmış yetiştiricilerinden Dursun Koç, çocukluğundan beri yarış atı yetiştirirken, bir taraftan da binicilik yapıyor. Katıldığı birçok yarışta birinci olan Koç, yaşlandıktan sonra at biniciliğini bırakarak, önce oğlu Nihat Koç'a ardından da torunları Şahismail ve Servet Koç'a binicilik eğitmenliği yapmaya başladı. At sevgisini anlatan Dursun Koç, "Ben yarışlara kazanacak at çıkarıyorum. Kazanacağından umudum olmayan atı yarışa sokmam. Yarışa da at soktum mu o at mutlaka birinci olur; çünkü ben attan ve binicilikten iyi anlıyorum. Oğlumu da böyle yetiştirdim, torunlarımı da aynı şekilde eğitiyorum. Atalarımız demiş ki 'Atın bir ayağı da binicidir'. Bu söz unutulmamalı. Gerçekten de binicilik çok önemli. Atın kafa yapısı, yaşı, cinsi, yürüyüşü bile çok çok önemli. Onun için ben işimi biliyorum. Benim at sevdam 69 yıldır var. Nerede bir yarış duysam soluğu orada alırım. Selim ilçesinin çukur köylerindeki cirit müsabakalarını bile gider izlerim. Benim ahırımda at olmasa o ahıra girmem ve efkarımdan evimde bile moralim bozuk olur. Onun için atsız durmadım ve ahırım hiç atsız kalmadı" dedi.

Dursun Koç, İngiliz atı olan, 'Kelebek' ismini verdiği atının 3'üncü yaşını kutladıklarını söyleyerek, "Türkiye'de bir atın doğum gününü kutlayan ilk kişi benimdir. Ben ilkleri de seviyorum. Ata sporuna çok değer verdiğim, atları çok sevdiğim için doğum gününü bile önemsiyorum. Nefes aldığım sürece at sevdası, bende devam edecek" diye konuştu.

Ailenin hep birlikte "İyi ki doğdun 'Kelebek'" demesinden sonra Dursun Koç'un oğlu Nihat Koç, doğum günü pastasını keserek, ata yedirdi. Dursun Koç ise 'Kelebek'in çok sayıda yarış kazandığını ve bu doğum günü kutlamasını hak ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-03-13 08:34:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.