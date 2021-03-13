Kars'ta bidonla kayak



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın merkez Ağadeve köyünde yaşayan gençler, dağın tepesine çıkardıkları su bidonlarıyla kayarak, eğleniyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 dağ arasındaki köy, bahar ve yaz aylarında yeşilliğiyle dikkat çekerken, kışın karla kaplanıyor. Halk arasında 'İkiz Dağlar' diye de adlandırılan ve 1 metre karın bulunduğu dağlar, kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıktaki 2 dağın arasında yer alan Ağadeve köyü, baharda ve yazın yemyeşil olurken, kış aylarında ise kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplanıyor. Bölge halkının 'İkiz Dağlar' ismini verdiği dağlar, kışın çocukların ve gençlerin eğlence mekanı haline geliyor. 1 metreyi aşan karın bulunduğu dağ, kayak yapma imkanı sunuyor. Köydeki gençlerin de kışın en büyük eğlencesi su bidonlarıyla kayak yapmak oluyor. Sabah erken saatlerde kalkıp, köydeki işlerini tamamlayan gençler, aktivite olarak belirledikleri kayağı ihmal etmiyor.

`KÖY USULÜ KAYAK´

Gençler, kayak takımı olarak ise ağır su bidonlarını kullanıyor. İp bağladıkları bidonlarla dağı tırmanmaya başlayan gençler, ilk önce köy içinden geçen dereyi aşıyor. Yoğun karda yürümekte bile zorlanan gençler, bidonların da ağırlığıyla enerji sarf ediyor. Karda bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüzüstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyor.

Bidonla kaymanın zevkli olduğunu söyleyen gençlerden biri, "Bu da bizim köy usulü kayağımız. Bidonlarla kaymak bize adrenalin yaşatıyor. Bundan da büyük keyif alıyoruz" dedi.

Gençleri heyecanla izleyen çocuklar ise dönüş yolculuğunda bidonlarla kayarak, eğleniyor. Kara batan ve yuvarlanan çocuklar, çok mutlu olduklarını söylüyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-03-13 08:36:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.