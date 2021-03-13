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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

İHA

Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Kentte etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. tipiden kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor, ancak etkili olan tipiden dolayı kısa sürede tekrar kapanıyor. Bu da yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 5, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 6, Digor’da 12, Kağızman’da 5, Sarıkamış’ta 2 ve Susuz’da 7 olmak üzere toplam 40 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kentte bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor. Ekipler yaptığı çalışmayla Digor’a bağlı Şatıroğlu köyünün yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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