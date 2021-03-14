Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

İHA

Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

Kars Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Covid19 salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katan fedakar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Bireyin vazgeçemeyeceği temel haklarından olan sağlık hakkının eşit, adil, hızlı ve güvenilir bir şekilde her koşulda vatandaşlara ulaştıran sağlık çalışanlarının hakkı şüphesiz inkar edilemeyeceğini ifade eden Lazoğlu, “En çaresiz anlarda insanların elinden tutan, acılarını dindiren kutsal bir meslek sağlıkçı olmak. Görevin değeri, önemi tabii ki tartışılmaz ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelesini sürdürdüğümüz Kovid19 salgını sürecinde ailesinden, sevdiklerinden, çocuklarından, evinden günlerce ayrı kalan gece gündüz demeden çalışan özverili fedakar sağlık çalışanlarımızın kıymeti bir kez daha herkes tarafından farkedilmiş oldu” dedi.
Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Yeri geldiğinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak tek amaçları hastaların acılarını dindirmek oldu. Kovid 19 aşılama sürecine başladığımız günden beri gerek içinde bulunduğumuz zorlu kış şartları gerekse yaşadığımız bölgenin coğrafi koşullarına göğüs gererek risk altında bulunan yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek umutla bekleyen gözleri oldular. Pendemi sürecinde herkes salgın tehdidi altındadır ancak sağlık çalışanları yaptıkları işten dolayı ve meslekleri gereği sürekli hastane, sağlık kuruluşlarında bulunmalarından risk durumu kat ve kat fazladır” diye konuştu.
Lazoğlu, “Bu süreçte birçok sağlık çalışımız salgına yenik düşerek hayatlarını kaybetti. Tek amaçları hastaların acılarını dindirmek, nefes almalarını sağlamak olan sağlık çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sağlığın her alanında çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor
YEREL HABERLER Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi ...
Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
Kars'ta bidonla kayak
YEREL HABERLER Kars'ta bidonla kayak
Şampiyon yarış atı 'Kelebek'e pastalı doğum günü
YEREL HABERLER Şampiyon yarış atı 'Kelebek'e pastalı doğum günü
Kars'ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi
YEREL HABERLER Kars'ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi
Kars’ta tipi araçların geçişine izin vermiyor Kars-Çıldır karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor Çıldır’a giden çok sayıda araç Kars’a geri dönmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta tipi araçların geçişine izin ...
Sarıkamış’ta Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı Düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı ...
Kars'ta polis ve jandarmadan İstiklal Marşı klibi
YEREL HABERLER Kars'ta polis ve jandarmadan İstiklal Marşı klibi
Kars’ta hava ve kara ulaşımına tipi engeli
YEREL HABERLER Kars’ta hava ve kara ulaşımına tipi engeli