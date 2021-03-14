AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın 14 Mart mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Başkan Adem Çalkın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Sağlığımızı emanet ettiğimiz, yaptıkları görevle çok kutsal bir misyon yüklenen sağlık çalışanlarımızı bugün bir kez daha hatırlayıp, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanlarımıza etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev tabii ki doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza düşmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ diyerek kendi sağlığını emanet ettiği ve hastalarını kendi yakını olarak kabul ederek hizmet veren, sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni gibi tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar olarak bizler, saygılı olmalıyız” dedi.

Çalkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir toplumun varlığı, gelişmesi, ilerlemesi insanların sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkündür. Çünkü sağlıklı birey gelişime ortak olur, kalkınmaya ve ilerlemeye katkı sağlar. Sağlık, öncelikli olarak bir yaşam hakkıdır. Bu hakkımızı kollayan, canımızı emanet alan İnsanlığa nitelikli yaşam sunma ilkesiyle zor koşullarda fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım. Ayrıca bu gün vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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