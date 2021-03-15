Vali Türker Öksüz’e ikinci doz aşısı yapıldı Vali Öksüz, “Bizim maviye inmemiz lazım. Düşük riske inmemiz lazım”

Kars Valisi Türker Öksüz’e, Korona virüs (Covid19) aşısının ikinci dozu yapıldı.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte geldiği Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve ASM yönetimi tarafından karşılandı. Öksüz, daha sonra Kovid19’a karşı geliştirilen aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, “Covid süreci henüz bitmedi, öncelikle onu ifade edeyim. Evet açılamamız başladı. Yüzde 63’lük bir oran var. Bu hedeflediğimiz kitlenin yüzde 63’ünü açıkladık. Aşılama çalışmalarımız 43 merkezde 18 mobil ekipler birlikte devam ediyor. 85 yaş ve üstü, evde bakım hizmeti alan vatandaşlarımızı aşılamaya devam ediyoruz. Bizim şuanda bu süreci noktalamamız, hastalığı yenmemiz bize bağlı, öncelikle bunu ifade edeyim. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur. Herkes aşı olsun, olmasın mutlaka tedbirlerine devam etsinler. Bu tedbirleri biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik dışında normal doğal hayatımızda evimizde, çarşıda, pazarda kurallara sıkı sıkı riayet edelim. Bu kurallara, tedbirlere uyarsak, inanıyorum kısa sürede bu salgını hep yenmiş olacağız” dedi.

“Cenaze ve taziyelere ara verelim”

Vatandaşların rehavete kapıldığında rakamların yükseldiğine dikkat çeken Öksüz, “Biz il genelinde Kars’ta, bütün kamu kuruluşlarıyla birlikte gayret ediyoruz salgın sürecini ortadan kaldıralım diye, ama kurallara riayetsizlikler zaman zaman oluyor. Özellikle cenazelerde taziyelere dikkat çekmek istiyorum. Buralarda bulaş çok daha hızlı yayılıyor, kolay yayılıyor. Onun için vatandaşlarımızdan isteğimiz, toplu olarak bir araya gelmelere biraz daha ara verelim. Cenaze ve taziyeleri bizim belirlediğimiz kurallara uyarak mutlaka yapmaları, mümkün mertebe uzaktan geçmiş olsun dileklerini iletmeleri, esnafımızdan işletmelerimizden, işyerlerimizden beklentimiz, biliyorsunuz kafe, lokanta gibi topluma açık olan yerlerde kısıtlamalar kalktı. İlimizde de kalktı, ama oralarda HES kodu gibi, masa düzeni gibi kurallara uymazsak, oralarda da insanlar maskelerini çıkardığı için bulaş çok hızlı yayılabilir. Onun için oralarda da hem vatandaşlarımız, hem işletme sahiplerimizin dikkatli olması lazım. Dikkat gösterirsek virüsü yeneriz” diye konuştu.

“Maviye inmemiz lazım”

Türkiye’deki rakamlarda zaman zaman yükselmeler olduğunu hatırlatan Öksüz, “Tabi ki genel artışlar var. Tüm Türkiye’deki artışa paralel bizde de vaka artışlarımız var. Mevcut durumumuzu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ama bizim maviye inmemiz lazım. Düşük riske inmemiz lazım. Onun için daha dikkat, daha fazla kurallara uymaya devam edelim” şeklinde konuştu.

Vali Öksüz, daha sonra Covid19 ikinci doz aşısını vuruldu. Öksüz’ün ardından Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan’da ikinci doz aşısı yaptırdı. Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Yusufpaşa ASM’den ayrıldı.

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