Meteorolojiden Kars’ta fırtına uyarısı

Kar yağışının beklendiği Kars’ta kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, fırtına (6080 km/sa) ve yer yer kısa sureli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazi kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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