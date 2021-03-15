Kars’ta Şubat ayında 136 konut satıldı

Kars'ta Şubat ayı itibariyle 136 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Şubat ayında 81 bin 222 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kars’ta 2021 Şubat ayı itibariyle 136 konut satılarak el değiştirdi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 142 konut, Iğdır’da 87 konut ve Ardahan’da 2021 Şubat ayında 31 konut satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışları OcakŞubat döneminde yüzde 34,7 azaldı

Öte yandan OcakŞubat döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 70,5 azalışla 25 bin 401, diğer satış türleri ise yüzde 13,7 azalışla 126 bin 408 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 35,9 azalışla 47 bin 5, ikinci el konut satışları ise yüzde 34,1 azalışla 104 bin 804 olarak gerçekleşti.

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