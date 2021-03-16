Kars'ta bina yangınında can pazarı

CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ve çiftçiler ile STK'ları ziyaret edecek

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Kars merkez İstasyon Mahallesi'nde bina binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalan vatandaşlar İtfaiye ve Aras EDAŞ'a ait merdivenli araçlarla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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