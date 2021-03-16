Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi kurtarıldı

Kars’ta 6 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi itfaiye merdiveni ve ARAS Elektrik ekiplerinin merdivenli sepet aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, bebeklere ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Sinan Şamil San Sokakta bulunan 6 katlı Gülten Erben apartmanı otoparkında meydana geldi. Binanın bodrum katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

“Bebekleri ARAS elektrik ekipleri kurtardı”

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce binada mahsur kalanların tahliyesine başladı. Bölgeye ARAS Elektrik ekipleri de sevk edildi. Bina da mahsur kalan 2 bebek ve yaklaşık 40 kişi ekiplerin yardımıyla binadan indirilerek olay yerinde bekleyen ambulanslara götürüldü. İl müdahaleleri ambulansta yapılan vatandaşlar daha sonra hastaneye sevk edildi. Olay yerinde görev alan polis ekipleri vatandaşların binaya yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Saatler sonra söndürülen yangında can kaybı olmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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