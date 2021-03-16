Kars’ta eğitime kar engeli

Kars'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1(Bir) gün ara verilmiştir” denildi.
Kar yağışı ve kötü hava koşullarından dolayı kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.