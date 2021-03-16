Kars’ta yoğun kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve kötü hava koşullarından dolayı eğitimöğretime ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı etrafı beyaz bürürken, kar yağışından dolayı kırağı tutan ağaçlar kartpostal görüntüler çıkardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde son yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 115 santimi geçti. Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.