Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu

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Kars’ta kar yağışı beraberinde de trafik kazalarını getirdi. İki aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi’nde meydana geldi. Yerin buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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