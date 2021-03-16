Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu

Kars’ta kar yağışı beraberinde de trafik kazalarını getirdi. İki aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Olay İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi’nde meydana geldi. Yerin buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.