Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

İHA

Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

Kars’ta önceki gece çıkan yangında 2’si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.
İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesindeki 6 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araç saat 22:30 sıralarında yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye, Ambulans, UMKE, AFAD ve Aras EDAŞ ile polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak binada mahsur kalan 2’si bebek olmak üzere 40 kişiyi sepetli merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen şahısların ilk tedavileri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Bina sakinlerinin kurtarılmasının ardından ekipler binayı olası bir duruma karşı geçici olarak güvenlik tedbirleri kapsamında kapattı. Polis ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu binaya giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Havanın aydınlanmasının ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binanın otoparkında inceleme başlattı.
İtfaiye ekiplerinin binada yapacağı son değerlemenin ardından binaya vatandaşların girişine izin verilecek.
Yapılan ilk değerlendirmede yangının çıkış nedeninin otoparkta bulunan bir aracın motor kısmından çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
Kars’ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Kars’ta yoğun kar yağışı
Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kars’ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kars’ta eğitime kar engeli
Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si ...
Kars'ta bina yangınında can pazarı
YEREL HABERLER Kars'ta bina yangınında can pazarı
Kars'ta eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Kars'ta eğitime kar tatili
Kars’ta Şubat ayında 136 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Şubat ayında 136 konut satıldı
Meteorolojiden Kars’ta fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Kars’ta fırtına uyarısı
Vali Türker Öksüz’e ikinci doz aşısı yapıldı Vali Öksüz, “Bizim maviye inmemiz lazım. Düşük riske inmemiz lazım”
YEREL HABERLER Vali Türker Öksüz’e ikinci doz aşısı yapıldı Vali ...
Kars’ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği Çıldır Gölü’nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya muhteşem görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Kars’ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği Çıldır ...
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın 14 Mart mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın 14 Mart ...
Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı
YEREL HABERLER Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, sağlık çalışanlarının tıp ...
Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor
YEREL HABERLER Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi ...