Kars, kar yağışıyla bembeyaz



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS, gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Mart ayının karlı geçtiği Kars'ta yağış, aralıklarla devam ediyor. Gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla kent, bembeyaz oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar yaklaştı. Sahiplendiği sokak köpeğini gezdiren Deniz Viranyalı, Kars'a karın yakıştığını söyledi. Kar yağışının kentin havasını da temizlediğini söyleyen Viranyalı, doğayı korumak gerektiğini vurguladı.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-03-16 10:56:08



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