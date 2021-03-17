Akyaka tren seferleri başlıyor

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TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından 28 Mart 2020 tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan KarsAkyaka tren seferleri 20 Mart 2021 tarihinde yeniden başlayacak.

KarsAkyaka arası yolcu taşımacılığında büyük önem arz eden tren seferlerinin yeniden başlayacağının haberinin gelmesi ilçede ve kent merkezinde büyük sevinçle karşılandı.

Karslılar Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de yeniden başlamasını bekliyor.

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