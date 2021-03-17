Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var

Kars’ta, POS cihazı ve çeksenet tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince POS cihazı ve çeksenet tefeciliğine yönelik kentte birçok adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu ve operasyonun devam ettiği ve gözaltına alınanların ikametgahlarında aramalar yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.