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Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var

İHA

Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var

Kars’ta, POS cihazı ve çeksenet tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince POS cihazı ve çeksenet tefeciliğine yönelik kentte birçok adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu ve operasyonun devam ettiği ve gözaltına alınanların ikametgahlarında aramalar yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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