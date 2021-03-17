Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

İHA

Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta da kontrollü normalleşme denetimleri sürüyor. Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı’nda yapılan denetimlerde 337 ekip, bin 309 personel görev aldı.
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Başkanlığı’nda korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fuat Güney, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, STK temsilcileri, polis ve zabıta ekipleri, sağlık çalışanları, muhtarlar ve ilgili kurum çalışanları katıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu ve beraberindeki heyet, il genelindeki restoranlara, marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kapasiteleri denetleyen Doğu, firmaların kurallara uyup uymadığını da kontrol ederek, HES kodunu sorgulattı.
Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Doğu, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında Türkiye geneli hayatın her alanında denetimler, özellikle yemeiçme, toplu taşıma hizmeti veren araçlara yönelik denetimler ekiplerimiz marifetiyle yapılmaktadır. Biz de Kars’ta 337 ekip, bin 309 personelle gerek il merkezimizde gerek ilçe merkezimizde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Malumunuz 1 Mart’tan itibaren yeni normalleşme kapsamında bir sürece girdik, bu süreçte özellikle uzun zamandır kapalı kalan, daha doğrusu açık olup müşteri almayan yemeiçme yerleri, kafeler gibi yerlerin yeniden ilimizin sarı renkte olması hasebiyle rahatlıkla müşteri kabul edecek şekilde hizmet vermeye başladılar. Biz de bu yeni süreçle beraber özellikle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edilmesi meselesi, iş yerlerine girerken bu kapasitenin belirtildiği şekilde, vatandaşımızın göreceği şekilde asılıpasılmadığının kontrolü ve aynı zamanda bu tarz yemeiçme yerlerinden oturarak hizmet alan vatandaşlarımızın HES kodu sorgulamasının yapılıpyapılmadığına yönelik denetimlerimizi icra ettik. Gün boyu da icra etmeye devam edeceğiz” dedi.
Doğu, “Bu salgını hep beraber, toplumun her kesimi ile müşterisinden hizmet veren işletme sahibine, dolmuşçusuna kadar temel esas olan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak yeneceğiz. Verdiğimiz bu mücadeleden başarıyla çıkacağımızın inancındayım. Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm Karslı hemşerilerime teşekkür ediyorum, bundan sonra da aynı hassasiyetle davranacaklarını istiyoruz, bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Kars olarak iyi bir seviyedeyiz, bu seviyenin devam etmesi ve “sarı” rengimizin daha iyi bir seviye olan “mavi” renge dönmesi için kurallara harfiyen uymamız gerekiyor” diye konuştu.
Öte yandan kentte denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde yemeiçme mekanları ile maketler denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var
YEREL HABERLER Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var
Akyaka tren seferleri başlıyor
YEREL HABERLER Akyaka tren seferleri başlıyor
Kars’ta 4 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta 4 silah ele geçirildi
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı
Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
Kars’ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Kars’ta yoğun kar yağışı
Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kars’ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kars’ta eğitime kar engeli
Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si ...
Kars'ta bina yangınında can pazarı
YEREL HABERLER Kars'ta bina yangınında can pazarı
Kars'ta eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Kars'ta eğitime kar tatili
Kars’ta Şubat ayında 136 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Şubat ayında 136 konut satıldı
Meteorolojiden Kars’ta fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Kars’ta fırtına uyarısı
Vali Türker Öksüz’e ikinci doz aşısı yapıldı Vali Öksüz, “Bizim maviye inmemiz lazım. Düşük riske inmemiz lazım”
YEREL HABERLER Vali Türker Öksüz’e ikinci doz aşısı yapıldı Vali ...