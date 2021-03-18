Başkan Altun’un Çanakkale Zaferi mesajı

Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü dolayısıyla Selim Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, bir mesaj yayımladı.

Başkan Coşkun Altun, yayımladığı mesajında, “Bugün, tarihe adını altın harflerle yazdıran Kahraman Ordumuzun en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferinin 106. Yılına ulaşmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş eşine az rastlanır büyük bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir” dedi.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehit ve gazilerimiz, Ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda etmişlerdir. Mehmet Akif Ersoy dizelerinde değindiği gibi “Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.’’ Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlık, ölçülemeyecek kadar kıymetli ve değerlidir. O "Kınalı kuzular" Çanakkale Zaferini tarihimize altın harflerle yazmışlardır. Çanakkale tarihinin değiştiği; üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, özgürlüğümüzü, vatan sevgimizi, birlik ve bütünlüğümüzü, Kahraman askerlerimize borçluyuz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Milleti için canlarını seve seve feda eden aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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