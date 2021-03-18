Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

İHA

Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da tören düzenlendi.
Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.
Şehitlik Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumuyla başlayan program şehitler için saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Öksüz, şeref defteri imzalandı.
Kars Valisi Vali Öksüz, “Türk tarihinin ve milli mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve vatan uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden siz kahraman şehitlerimizi anmak için manevi huzurunuzdayız.
Merhum Mehmet Akif Ersoy’un; ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.’ Mısralarında da belirttiği gibi, tarihe sığmayacak kadar büyük ve anlamlı bu zaferin yıldönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.
Öksüz, Sizler, ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, ezanların susmadığı, birlikberaberlik içinde kardeşçe, huzur ve refah içinde yaşayabilmemiz uğruna canlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvî ve emsalsizdir. Sizler, yüce Allah katında ve aziz milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Bizler, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, milli mücadelenin bütün cephelerinde, yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadelede şehit olan ve vatanımızın her karış toprağında koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek, vatanımıza namahrem eli değdirtmeyeceğiz. Biliniz ki; ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, Türkiye'yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanımızı susturamayacak, bu ülkeye diz çöktüremeyecektir. Ayyıldızlı şanlı al bayrağımız dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edecektir. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şiarıyla her karışını tertemiz kanlarınızla suladığınız kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı tarihimizdeki nice zaferleri canları pahasına bizlere armağan eden siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun” diye konuştu.
Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler Şehitlik Müzesini gezdi. Şehitler için yapılan duaların ardından şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.
Etkinlikler daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Buradaki program da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart mesajı okundu. Bir öğretmen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiir dinletisi, Çanakkale Destanı Oratoryosu, koro gösterisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasin Aşkın Yıldırım, güven tazeledi
YEREL HABERLER Yasin Aşkın Yıldırım, güven tazeledi
Başkan Altun’un Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Altun’un Çanakkale Zaferi mesajı
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
YEREL HABERLER Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Arpaçay’da gıda denetimi
YEREL HABERLER Arpaçay’da gıda denetimi
Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor
Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var
YEREL HABERLER Kars’ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var
Akyaka tren seferleri başlıyor
YEREL HABERLER Akyaka tren seferleri başlıyor
Kars’ta 4 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta 4 silah ele geçirildi
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı
Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı kazalara neden oldu
Kars’ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Kars’ta yoğun kar yağışı
Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akyaka’da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kars’ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kars’ta eğitime kar engeli
Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yangında can pazarı Binada mahsur kalan 2’si ...
Kars'ta bina yangınında can pazarı
YEREL HABERLER Kars'ta bina yangınında can pazarı