Sarıkamış’ta Çanakkale şehitleri anıldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayakçılar, açtıkları ‘Çanakkale Geçilmez’ pankartıyla kayak merkezinde Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlayarak, şehitleri andı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Sarıkamış Şehitliği’nde düzenlenen programda şehitler için dua edildi. Beyazlar altındaki şehitlik havadan görüntülendi. Etkinlikler Halk Eğitim Merkezi salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.



Kayakçılardan anlamlı gösteri

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayakçılar, açtıkları ‘Çanakkale Geçilmez’ pankartı açtı. Kayakçıların gösterisine vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Kayakçıların gösterisi oteller bölgesinde son buldu.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9.Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Osman Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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