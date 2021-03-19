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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış Katerina Av Köşkü bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor

İHA

Sarıkamış Katerina Av Köşkü bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çivi çakılmadan yapılan asırlık ahşap av köşkünü her geçen gün ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor.
Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış’ta, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen 124 yıllık tarihi köşk, kaderiyle baş başa bırakıldı. Geçen süre içerisinde bir çok proje ile restorasyon yapılması gündeme gelen köşkün içerisi içler acısı vaziyette bulunuyor.
Sarıkamış Kazımkarabekir Mahallesi'nde, sarıçam ağaçlarıyla çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında yapılan ve uzun yıllar askeri bölge içerisinde yer alan köşk, özellikle kültür turizmine hizmet ediyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Katerina Köşkü, kısa sürede onarılmazsa yıkılarak tarihin karanlığına gömülecek.
Çar 2. Nikola tarafından 1897 yılında, Baltık mimarisi tarzında yaptırılan köşk ve yanındaki ahşap yapı, 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarının birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan yapılmış. Köşkte ve diğer ahşap binada 21 oda ve 3 salon bulunuyor.
“Katerina Av Köşkü”
19. Yüzyıl sonunda Baltık mimari tarzında, Doğu Batı istikametinde inşa edilen bina dikdörtgen planlı olup, üç bölümden oluşmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan yapılmış olup, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri yarım oval bir şekilde ahşaptan yapılmıştır. Ana binanın sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcuttur.
Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşmaktadır. Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı olup, üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edilmiştir. Binanın kuzey ve güney cephesinde üzerileri üçgen yapılı 8 adet büyük 4 adet küçük pencere mevcuttur. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının kenarlarında birer sütun ve bu sütun kısmın üzerini oluşturan çatı kısmında yüksekçe bir kırma çatı bulunmaktadır.
Kuzey cephedeki sütunlu kapıya ve yan bölümleri oluşturan ahşap binanın giriş kapılarına merdivenle ulaşılmaktadır. Binanın yan cephelerinde ayrıca 4 adet pencere bulunmaktadır. Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisidir.

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