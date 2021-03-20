Kars’ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı

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Kars’ta polis eşlerine UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın eşi Ebru Sağdıç’ta katıldı.

Programa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polisler ve polis eşleri de iştirak etti. Programda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, UYUMA ve KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde bu tür bilgilendirme toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

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