Leylekler yuvalarını böyle koruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leylekler yuvalarını böyle koruyor

DHA

Leylekler yuvalarını böyle koruyor


Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)KARS'a martın 15'inden sonra havaların ısınmasıyla göç eden leylekler, bir taraftan geçen yıl bıraktıkları yuvalarını bahar ve yaz ayları için hazırlarken, bir taraftan da işgalci leyleklere karşı mücadele veriyor. 
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Söğütlü köyüne geri dönen bir leyleğin yenilediği yuvasını işgalci leyleğe karşı koruması belgesel görüntülerini aratmadı. Köylülerin 'demirbaş leylek' ismini verdikleri leylek, elektrik direği üstündeki yuvasına uzun süre çalı taşıdı. Leylek, gagasıyla yuvasını düzenlerken başka bir leyleğin saldırısına uğradı. Bir süre uçan leylek, yeni düzenlenen yuvaya konmak istedi. Yaklaşan leyleği yuvasından uzaklaştırmak isteyen leylek ona doğru uçtu. Gagasıyla kendini ve yuvasını savunarak diğer leyleği uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika boyunca yabancı leyleği yanına yaklaştırmayan leylek, gagasını da birbirine vurarak uzaklaşmasını sağladı. Yabancı leylek, birkaç defa yuva etrafında dönüp durduktan sonra alandan ayrıldı.
İşgalci leyleği uzaklaştıran leylek, yuvasını yapmaya kaldığı yerden devam etti. FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-21 07:56:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı
Kars’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı
Sarıkamış Katerina Av Köşkü bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış Katerina Av Köşkü bakımsızlıktan dolayı ...
Satranç turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Satranç turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
YEREL HABERLER Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler ...
Kars’ta KOSGEB destekleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta KOSGEB destekleri devam ediyor
Kars'ın geleneksel yemeği; haşıl
YEREL HABERLER Kars'ın geleneksel yemeği; haşıl