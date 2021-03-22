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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı atletler Ardahan’dan madalyayla döndü

İHA

Karslı atletler Ardahan’dan madalyayla döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ardahan’da düzenlenen kros yarışmalarına katılan Karslı atletler kentte madalyayla döndü.
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları kapsamında Ardahan'da gerçekleştirilen Yıldız Kızlar kros şampiyonasına atletizm hocası İsmail Bağ, nezaretinde katılan Kars Belediye Spor Kulübü atletlerinden Fatma Altun, Berfin Gümüş ve Zennure Güneş soğuk hava, rüzgar ve kar yağışına rağmen 2 bin metre koşusunda takım olarak 1’inciliği kazandı.
Yarışmalarda dereceye giren Belediye Sporlu atletleri Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Öte yandan Ardahan’da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren başarılı atletler 3 Nisan da Erzurum’da düzenlenecek olan 2. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2. aşamaya girmeye hak kazandı.

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