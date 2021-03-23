Kars’ta belediyeden bahar temizliği!

Kars Belediyesi kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını başlattı. Belediye ekipleri ara ve ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak kıştan kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor.

Kars Belediyesi havaların ısınması ile şehrin dört bir yanında bahar temizliği yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırım ve yollar tamamen temizleniyor. Belli bir program dahilin de yapılan temizlik çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddelere öncelik veriliyor. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını yer yer ara sokaklarda da devam ettiriyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla başlatılan temizlik çalışması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle kaldırım kenarlarında yığılan çamurların temizlenmesi hem pis kokuyu ortadan kaldırıyor, hem de caddeleri temiz bir görünüme sokuyor.

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarını da sürdürüyor. Belediye ekipleri vatandaşlardan çöp alma saatlerine uymalarını isterken, cadde ve kaldırımların temizliğine vatandaşların katkı sunması gerektiğine dikkat çekiyor.

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