Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı

Karslı hayırsever işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Kağızman Çeperli köyü Taziye Evi’nin iç donanımını yaptı.

Yıldırım, Çeperli köyünün ihtiyacı olan ve aynı zamanda sosyal amaçlı kullanılan Taziye Evinin iç donanımı baştan aşağıya yetersiz olduğunu öğrenince köye giderek yerinde tespitte bulundu. Ardından Kars’a dönen Yasin Aşkın Yıldırım, kısa sürede Taziye Evinin ihtiyacı olan malzemeleri alarak Çeperli köyüne gönderdi.

Taziye Evinin baştan aşağıya işadamı tarafından donatıldığını ifade eden köy muhtarı Recep Yıldız, “ Taziye evinde malzeme olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun işadamı Yasin Aşkın Yıldırım’ım dini mekanlara ve halka hizmetlerini ve desteklerini duyduk. Taziye Evimizin yenilenmesi için ricada bulunduk. Bizi kırmadı ve taziye evinin ihtiyacı olan malzemelerin tamamını karşıladı ve köy halkının hizmetine sundu. Bundan sonraki ihtiyaçlarımızın da karşılanmasında yanımızda olacağının sözünü verdi. Kendisine köyümüz adına teşekkür ederiz. Ne mutlu bu hizmetleri buralara getirenlere, bu hizmetlere vesile olanlara, ne mutlu hizmetlere katkısı olanlara” dedi.

Taziye Evinin ihtiyaçlarını kısa sürede karşıladığını belirten Yıldırım, “Muhtarlarımızla ve halkla el ele vererek hizmetleri hayata geçiriyoruz. Biz noksan olanı tamamlamaya çalışıyoruz. Rabbimin adının zikredildiği her mekanın hizmetçisi olduğumu, gücüm nereye kadar ulaşırsa orada var olacağımı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Çeperli Köyü Taziye Evinin için gönderdiği malzemeleri muhtar Recep Yıldız ve köylülerle birlikte kurarak köy halkının hizmetine sundu. Muhtar Yıldız, Yıldırım’a teşekkür etti.

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