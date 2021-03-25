Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kars’ta Kovid19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Sarıkamış’a bağlı Karaköse köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Karaköse köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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