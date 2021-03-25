Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı KaraurganŞenkaya Karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri yetişti.

Jandarma ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına yetişen jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Kara saplanan araçları kurtaran jandarma ekipleri üşüyen vatandaşlara gerekli yaşam yaşam malzemesi ikram edildi.

Vatandaşlar Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığındaki ekiplere teşekkür ederek yollarına devam ettiler.

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