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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 34 ton kavılca buğdayından 250 ton ürün elde edildi

İHA

Kars’ta 34 ton kavılca buğdayından 250 ton ürün elde edildi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimiyle geçtiğimiz dönemde başlatılan ve başlangıç olarak üreticilere dağıtılan 34 ton Kavılca Buğdayı’ndan yaklaşık 250 ton ürün elde edildi.
Kavılca Buğdayı’nın yaygınlaştırılarak üretiminin artırılması ve işlenerek ülke pazarına sunulmasının sağlanması için Kars Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanarak Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Progaramına sunulan “Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi Projesi” iş ve işlemleri başlatıldı.
Kars İl Özel İdaresi teknik personellerince keşif çalışması başlatılan “Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi Projesi” inşaat ve tadilat işleri, inşaat mevsiminin başlaması ile birlikte start alacak.
Çalışmaları başlatılan kavılca işleme tesisinin etkin kullanımının arttırılması amacıyla 2021 yılı üretim sezonunda Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan ve onaylanan “Ardahan ve Kars İli Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında; yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkılı, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bin dekar, Kars’ın Arpaçay İlçesinde bin dekar olmak üzere toplam 2 bin dekar alanda Kavılca Buğdayı ekimi yaptırılarak üretim sağlanacak. Toplam bütçesi 285 bin 250 TL olan proje kapsamında yaklaşık 300 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
Söz konusu proje ile ilgili olarak Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Tarla Bitkileri Koordinatörü Ergin Toprak, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Şube Müdürü Nihat Atilla, mühendisler Tolga Eryılmaz ve Hakan Özdemir, “Sözleşmeli Tarım” yapmayı amaçlayan Unmaş Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret A.Ş. (UNO) yetkilileri ile birlikte Arpaçay’da üreticilerle de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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