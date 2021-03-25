Selim Belediyesi’nden ‘Temizlik bizden temiz tutmak sizden’ kampanyası

Selim AK Partili başarılı belediye başkanı Coşkun Altun, 2021 yılında daha temiz, daha yaşanılabilir bir ilçe için temizlik kampanyası başlattı.

Başkan Altun, ‘temizlik bizden, temiz tutmak sizden’ sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası vatandaşlardan destek istedi. ‘İnsana sevgi, çevreye saygı, geleceğe nefes’ diyerek yola çıkan Başkan Altun, belediye personeliyle birlikte ilçeyi temizledi.

Kış temizliği de yapan Selim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaldırımları yıkadı. Yol kenarlarında bulunan çamurları temizledi. Bütün cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışmasında vatandaşlarda destek verdi.

“Vatandaşlardan temizlik kampanyasına destek bekliyoruz”

Selim’de başta alt yapı olmak üzere yol kaldırım, asfalt, park, bahçe ve kent meydanları yaparak insanların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Coşkun Altun, “Biz Selim’i daha yaşanılabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kısa sürede çok güzel hizmetler yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2021 yılında, ‘temizlik bizden, temiz tutmak sizden’ sloganıyla temizlik kapman yası başlattık. Belediye ekipleri olarak her gün ilçenin her köşesini temizleyeceğiz. Ancak vatandaşlardan de bize destek vermelerini bekliyoruz. Temizlik bizden temiz tutmak vatandaşlarımız diyerek yola çıktık. İnşallah daha güzel bir Selim birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanlığı’na seçildiği 2014 yılından itibaren hayata geçirdiği projelerle, devam ettirdiği projelerle herkesin sevgisini kazanan Başkan Coşkun Altun, gece gündüz demeden çalışıyor.

Başta Hayvan Pazarı olmak üzere sıcak asfalt yollar, parklar, kent meydanları, belediye hizmet binası, alt yapı, kanalizasyon, su şebekesi, yürüyüş yolları, modern otogar ve doğalgaz gibi çok önemli ve yatırımlara imza atan Altun, temizlik kampanyasıyla yatırımlara taçlandırmak istiyor.

Başkan Altun, Selimlilerin çevre temizliğine daha duyarlı olacaklarını ve belediyenin temizlik kampanyasına destek vereceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.