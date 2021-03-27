Kars'ta köylüler, kar yağışını türkülerle karşıladı

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, köylüler tarafından türküler söylenerek, karşılanırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Susuz ilçesinin Yaylacık köyünde, mart sonunda gece etkili olan yoğun kar yağışı, yöre sakinlerini şaşırttı. Yusuf Macak (74) ve beraberindekiler, 'Kar yağar bardan bardan' türküsü eşliğinde kar yağışını karşıladı. Baharın gelmesine 4 gün kaldığını belirten Yusuf dede, 1 Nisan´dan itibaren havaların ısınmasını beklediklerini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-03-27 11:27:11



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