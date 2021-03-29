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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı milli atlet Tuğba Toptaş, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

İHA

Karslı milli atlet Tuğba Toptaş, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Norveç’te 0811 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Karslı atlet Tuğba Toptaş, soğuk havaya rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye’yi U23 Avrupa Şampiyonası’nda Muşlu atlet Derya Kunur ile birlikte temsil edecek olan milli atlet Tuğba Toptaş, soğuk havaya aldırış etmeden Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nde çalışmalarına devam ediyor. Antrenörü Bahattin İnce nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Balkan şampiyonu Tuğba Toptaş, Norveç’te yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Tuğba Toptaş: “Çalışmalarımıza hava şartları engel oluyor”
Muşlu milli atlet Derya Kunur ile birlikte Avrupa’da ayyıldızlı bayrağı dalgalandıracaklarını ifade eden Tuğba Toptaş, “Hava şartları çoğu zaman bizi engelliyor. Karlı olduğu zamanlarda çoğu zaman yapılan sürat antrenmanlarımızı bazen kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Bazen yapamıyoruz, hava şartları engelliyor ama biz yine her şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Norveç’te ilk 3’e girip madalyamı alıp, Türkiye’min bayrağını dalgalandıracağım. Madalyamı da şehitlere armağan ediyorum” dedi.

Bahattin İnce: “Hedefimiz Avrupa’da ilk 3”
Kötü hava şartlarına rağmen U23 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten antrenör Bahattin İnce, “Havalar baya etkiliyor, zor bir süreç, havalar soğuk oluyor. Ara ara antrenmanlarımızı tam detaylı yapamıyoruz. Kesinlikle hiçbir zaman yılmadık. En şekilde antrenmanları yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah Avrupa’dan, Tuğba 2019 yılında İsviçre’de yapılan U20 Şampiyonası’nda ülkemize ve ilimize Avrupa 3.’lüğü kazandırmıştı. Hedefimiz burada da U23 kadınlarda 800 metrede yine kürsü, artık 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük bilemiyorum. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi ve ilimize temsil edeceğiz” diye konuştu.
811 Temmuz 2021 tarihlerinde Norveç’te yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Tuğba Toptaş, Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu. Antrenör Bahattin İnce de sporcularına verdikleri desteklerden dolayı başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan ve Kulüp Başkanı Ali Öztürk’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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