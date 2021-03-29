Kars’ta boğazına et kaçan çocuğu işyeri sahibi kurtardı

Kars'ta yemek yerken nefes borusuna et kaçan çocuk müşterinin hayatını işyeri sahibi yaptığı müdahaleyle kurtardı.
Olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kosor Cağ Kebap Salonu’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuğun nefes borusunu et tıkadı. Nefes alamayan çocuğa ilk müdahale anne ve basından geldi. Olayın şoku ile panik yapan ailenin imdadına işyeri işletmecisi Fatih Konak yetişti. Konak'ın yaptığı müdahale sonrasında 10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak rahat nefes almaya başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.