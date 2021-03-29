Kars’ta 60 yaş üzeri risk gurupları aşı programına dahil edildi

Kars’ta, Kovid19 ile mücadelede aşılamaya hızla devam ediliyor. Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr Zakir Lazoğlu, tüm Türkiye’de ve Kars’ta Kovid19 mücadele kapsamında yaş ve risk guruplarına göre aşama aşama ilerlenen aşılama programında 60 yaş üzeri vatandaşları ve bazı risk guruplarının aşı programına dahil edildiğini belirtti.

Uzm. Dr. Lazoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından risk durumu ve öncelik sırasına göre hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda kade meli olarak ilerleyen aşılama programında yeni bir gurubun aşılamasına başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda 60 yaş üzeri vatandaşlarımız ve eşleri ayrıca risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı” dedi.

Lazoğlu, ”Vatandaşlarımız 182 MHRS hattını arayarak, MHRS mobil uygulama üzerinden veya enabız sistemini kullanarak aile hekimlerinden veya devlet hastanelerinden randevu oluşturarak aşı olabilirler. En kısa sürede ve en hızlı şekilde çok riskli vatandaşımızı korunması ve aşılamalarının tamamlanması için mesai saatleri dışında ve hafta sonları tüm devlet hastanelerimden randevu alabilirler. Aşılama programında aşama aşama ilerleyerek tüm vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamak öncelikli hedefimiz. Aşılama programına devam edilirken Kovid19 salgınıyla mücadelede aldığımız önlemler unutulmamalıdır” diye konuştu.

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