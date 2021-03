Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, ailesiyle cağ kebabı yiyen çocuğun nefes borusuna et parçası takıldı. İş yeri işletmecisi Fatih Konak, çocuğu 'heimlich' manevrası olarak adlandırılan ilk yardım müdahalesiyle kurtardı. Konak'ın çocuğu kurtarma anı, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, kentteki Faikbey Caddesi'nde bulunan cağ kebabı restoranında meydana geldi. Fatih Konak'ın işletmeciliğini yaptığı restoranda, ailesiyle cağ kebabı yiyen çocuk, bir anda nefes alamaz oldu. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen iş yeri çalışanları, çocuğun nefes borusuna et parçası takıldığını belirledi. Duruma müdahale eden iş yeri işletmecisi Konak, 'heimlich' manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle kısa sürede çocuğu kurtardı. Et parçasını çıkaran çocuk nefes almaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Çocuğun tıkandığı ve ailesinin paniklediği ve Konak'ın müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

'TÜM İŞLETMELER İLK YARDIM BİLMELİ'

İlk yardım eğitimi aldığını belirten Fatih Konak, "Müdahalede bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. İşletmeler bu gibi olaylara karşı ilk yardım öğrenmeli. Bugün ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

HEİMLİCH MANEVRASI

Heimlich manevrası, dünyada 1974 yılından beri uygulanan temel ilk yardım tekniğidir. Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanır. Önce eller yumruk şeklinde sıkılır ve tıkanan kişinin arkasına geçilir. Boğazındaki cismin daha rahat çıkması için tıkanan kişi hafifçe öne eğilir. Yumruk şeklinde sıkılmış eller ile üst karın bölgesine basınç uygulanır. Yaklaşık 89 kez uygulanan basınçtan sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK

