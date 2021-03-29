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Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada (2)

DHA

Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada (2)


'BABASININ YANLIŞ YAPTIĞINI GÖRÜNCE HEMEN YARDIMA KOŞTUM'
Kars'ta, ailesiyle cağ kebabı yerken boğazına et parçası kaçan küçük çocuğu, 'heimlich' manevrası olarak adlandırılan ilk yardım müdahalesiyle kurtaran iş yeri işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Fatih Konak (33), DHA'ya konuştu. Ankara'da çeşitli yerlerde çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını belirten Konak, şunları söyledi:
"Aslen Erzurumluyum. Altı yıldır Kars'ta, Erzurum'un meşhur cağ kebabı lokantası işletiyorum. İş yerine gelen anne, baba ve iki oğlu çağ kebabı siparişi verdi. Bir müddet sonra masada panik yaşandığını gördüm. Baba oğluna müdahale etmeye çalışıyordu. Yanlış yaptığını görünce hemen elinden alıp çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına elimle vurdum. İki hamlede çocuğun boğazına kaçan etleri çıkardım. Yemeği isteksiz yiyen çocuk etleri çiğnemiş ve hepsini birden yutmak istediği için nefes borusuna kaçmış. Büyük bir parça et çıktı. Eğitim almamış olsam belki çocuğumuz Allah göstermesin hayatını kaybedebilirdi. Olaydan birkaç gün sonra baba çikolata ile iş yerime gelip bana teşekkür etti."
Kars Turizm Otelciler Birliği Başkanı Halit Özer, iş yerine giderek Fatih Konak'ı tebrik etti. Bu tür işletmelerde eğitimli kişilerin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-29 17:31:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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