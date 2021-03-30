Kars’ta Parmakdere köyü karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Sarıkamış’a bağlı Parmakdere köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur.”

Öte yandan Parmakdere köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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