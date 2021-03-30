Kars’ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, Kars’ta da protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaya geçitine kırmızı çizgi çizdi. Vali Öksüz, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öksüz, öğrencilere trafikte yaya önceliğini anlattı.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra İnönü Caddesi’ne geçti. Burada da öğrencilerle birlikte yaya geçidine kırmızı çizgi çizen Öksüz, daha sonra trafik denetime katıldı. Sürücülere el broşürü dağıttı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “2020 yılı yaya öncelikli yılı olarak ilan edildi. İçişleri Bakanlığımız yaya öncelikli trafik düzenine geçmek için bir takım çalışmalar yaptı. Bizlerde illerde ‘öncelik yayanın, öncelik hayatın’ sloganıyla trafik kazalarının önlenmesine toplumda bşr farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Her yıl binlerce kişiyi maalesef trafik kazalarında kaybediyoruz. Maddi hasarlarımız bunun yanında oluyor. Yaralı vatandaşlarımız oluyor. Tabi bu yapılan çalışmalarda sevindirici olan önemli olumlu sonuçlar veriyor. Ölümlü yaralamalı trafik kazalarında düşüşler sağlanmış oluyor” dedi.

Trafik güvenliği konusunda farkındalığın mutlak suretle devamlı kılınması gerektiğini ifade eden Öksüz, “Her an herkesin trafik kazalarına karşı, trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirlere dikkat etmesi lazım. Bugün yaya öncelikli trafik düzeninin topluma tanıtılması ve bir farkındalık oluşturulması için çalışma yaptık. Hepimiz buradan birkez daha yaya öncelikli trafik düzenine dikkat çekiyoruz. Önceliğin yayalarda olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur, trafik kurallarına mutlaka riayet etsinler. Önceliğin yayada olduğu düşüncesini akıllarından düşürmesinler. Hep birlikte toplumda bu bilinci oluşturalım. Trafik kazalarında inanıyorum çok önemli katkıları olacak” diye konuştu.

Kırmızı çizgi etkinliğine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve trafik ve jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı.

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