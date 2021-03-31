Susuz’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinliği

Susuz’da "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Kars’ın Susuz ilçesi Halk Kütüphanesi’nde Kaymakam Hamza İnam'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam İnam, kütüphaneyi gezdi, kütüphane de bulunan kitapları inceledi.

Kaymakam Hamza İnam, öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılmasını sağlamak, kitap sevgisini aşılamak ve kitap okuyarak vakit geçirmenin güzelliğini hissettirmek amacıyla her yıl Mart ayının son haftasının, “Kütüphane Haftası” olarak kutlandığını belirtti.

İnam, “Toplumun kültür birikiminin en önemli hazinesi olan kütüphaneler; eğitimin bilimsel, kültürel ve sanatsal yönünü destekleyerek vatandaşlarımızın her türlü bilgi ihtiyacını karşılayan, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan bütün toplumu ilgilendiren kuruluşlardır. Kitap en iyi bilgiyi sağlayan ve bizlere yol gösteren dost, arkadaş, rehberdir. Kitap okumak bir ayrıcalık meselesidir. Herkes o ayrıcalığa sahip olamaz. Bu duygu ve düşüncelerle; toplum olarak eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, özellikle miniklerimizi kitap okumaya davet ediyorum” dedi.

Kaymakam Hamza İnam, daha sonra kütüphane imkanlarından en fazla faydalanan ve en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verdi. Ekinlik öğrencilerin ödüllerini almasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.