Kars Valisi Öksüz'den Peynir Müzesi'nde inceleme

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapımına devam edilen Peynir Müzesi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kars´ta, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüleceği projede restorasyon sürdürülüyor. Yaklaşık 1000 metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi ve Meçhul Asker Abidesi´nden oluşan bölgede çalışmalar devam ederken, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, proje hakkında bilgi aldı.
Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars gravyer peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars´ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak; unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yanı sıra tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabya'nın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile tarihi eserin kurtarılması ve yeni turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-31 17:14:53
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