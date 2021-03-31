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Kars Valisi Öksüz'den Peynir Müzesi'nde inceleme

DHA

Kars Valisi Öksüz'den Peynir Müzesi'nde inceleme


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapımına devam edilen Peynir Müzesi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kars´ta, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüleceği projede restorasyon sürdürülüyor. Yaklaşık 1000 metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi ve Meçhul Asker Abidesi´nden oluşan bölgede çalışmalar devam ederken, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, proje hakkında bilgi aldı. 
Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars gravyer peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars´ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak; unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yanı sıra tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabya'nın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile tarihi eserin kurtarılması ve yeni turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-31 17:14:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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