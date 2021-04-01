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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de bir ilk olacak Peynir Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor

İHA

Türkiye’de bir ilk olacak Peynir Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor

Kars’ta yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye’de bir ilk olacak olan Peynir Müzesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Peynir Müzesi’nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların hız kesmeden devam ettirilmesi talimatı verdi.
Kars Peynir Müzesi Projesi kapsamında Süvari Tabyanın (Dere Tabya) restorasyonu ile yaklaşık bin metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi ve Meçhul Asker Abidesi’nin restorasyonu devam ediyor.
Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars Gravyer Peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars’ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yansıra, tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabyanın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile bir tarihi eserin kurtarılması ve yeni bir turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.
Erzurum Yolu üzerinde yapımı devam eden Peynir Müzesi kent turizmine de önemli katkı sağlayacak. Kars’ta üretilen peynirlerinde sergileneceği müze Türkiye’de de bir ilk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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